«Выстрелил человеку в ногу и угнал авто»: очевидцы сообщили о задержании неадеквата на трассе М-5 в Самарской области

Самарцы заметили скопление машин полиции в районе кафе "Ковчег" на трассе М-5 / Фото: samara.dtp.official

Утром в среду, 26 июля 2023 года, на трассе М-5 в Самарской области было неспокойно. Очевидцы заметили скопление машин полиции около кафе «Ковчег» в Ставропольском районе. Они сообщают, что там проходила операция по задержанию вооруженного преступника.

– Сегодня у кафе «Ковчег» псих, сбежавший из больницы, выстрелил человеку в ногу, а потом угнал машину. Нападавшего уже нашли. Авто – тоже, оно было в лесу, – поделились свидетели происшествия в соцсетях.

Один из автомобилистов сообщил, что утром, когда ехал по трассе М-5 в сторону Москвы, стал свидетелем погони на «Тойотой»: «Проезжал момент, когда машина сворачивала в поле с подсолнухами. Возможно, это тот самый».

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.

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