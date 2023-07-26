В Самарской области провели направленные рейды на трассе М-5 «Урал»

Инспекторы провели направленные мероприятия. Фото: "ГИБДД Самарской области"

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды на трассе М-5 «Урал». Инспекторы проверили наличие детских удерживающих устройств.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции обратились к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать об использовании детских кресел. Помимо этого, пассажирам вручили тематические памятки.

В ходе мероприятий полицейские объяснили водителям, как правильно установить детские кресла и рассказали о возможных последствиях, к которым может привести неправильная перевозка детей. Кроме того, инспекторы отметили, что за неправильную перевозку детей водители привлекаются к административной ответственности.