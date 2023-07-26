В Самарской области задержали сбежавшего из психбольницы мужчину с мачете

Неадекватного мужчину задержали после погони со стрельбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности происшествия на трассе М-5 в Самарской области. Утром в среду, 25 июля 2023 года, там около кафе «Ковчег» в Ставропольском районе был задержан мужчина, который сбежал из психбольницы.

Ранее очевидцы сообщили, что неадекват прострелил ногу мужчине, а затем угнал машину. Теперь появилась информация, что в его руках якобы было не огнестрельное оружие, а мачете.

По предварительным данным, мужчина сбежал из психбольницы и напал с мачете на своего знакомого. Тот был ранен. После этого неадекват сел в автомобиль Toyota Hilux и рванул в неизвестном направлении. Сотрудники ГИБДД устроили за ним погоню. Как пишет Волга Ньюс, в какой-то момент у машины закончился бензин, тогда мужчина остановился на заправке. Задержать его там не удалось: злоумышленник размахивал мачете, а стрелять на АЗС правоохранители поостереглись.

Погоня продолжилась дальше. В какой-то момент стражи порядка прострелили заднее колесо иномарки. Мужчина свернул с дороги в поле с подсолнухами, где вскоре оставил машину и побежал. Через некоторое время он оказался около придорожного кафе. Там он вновь размахивал мачете и угрожал окружающим. Однако полицейским все же удалось его задержать.

Официальные комментарии от ГУ МВД по Самарской области по факту случившегося пока не поступали. В ведомстве пообещали сообщить подробности происшествия позднее.

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