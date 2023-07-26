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НовостиОбщество26 июля 2023 13:31

Хакатон «Креатив на Волге» состоится в Самаре 19-20 августа 2023 года

Участники форума креативных индустрий станут все желающие жители города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мероприятие состоится на площадке «Станкозавода»

Мероприятие состоится на площадке «Станкозавода»

Фото: администрация Самары

С 19 по 20 августа в Самаре пройдет хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге». Мероприятие состоится на площадке «Станкозавода». Участие в нем смогут принять жители города.

– Участники вместе с кураторами и экспертами обсудят развитие креативных кластеров в регионе, определят, как креативный бизнес может повысить туристическую привлекательность Самары и сделать город точкой притяжения для современных, модных, требовательных путешественников, – рассказал генеральный директор компании-организатора хакатона Никита Петухов.

Участие в хакатоне примут 25 команд. Им нужно будет оперативно разработать решение по пяти направлениям. Заявки принимаются до 4 августа 2023. Отправить их можно здесь.

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