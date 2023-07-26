Новый корпус школы в Южном городе в Самаре откроется 1 сентября 2023 года

Новый корпус сможет принять 1500 учеников Фото: правительство Самарской области

В Южном городе завершается строительство нового корпуса школы. Объект был построен в рамках государственно-частного партнерства с ПроШколой. В среду, 26 июля, результат работ оценил губернатор Дмитрий Азаров.

– Третий корпус построен по типовому проекту, как и первые два корпуса. Но здесь есть новые дизайнерские решения, другое оснащение, в том числе профильных кабинетов. Это новое, современное, оборудование по последнему слову техники, – рассказал директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.

В новом корпусе обустроено 68 учебных кабинетов, также 4 кабинета технологии: деревообработка, металлообработка, кулинария и швейная мастерская. Есть три спортивных зала, две столовых, актовый зал, конференц-залы и многое другое.

Все классы уже сформированы, идет подача заявлений от выпускников 9 классов. Штат укомплектован на 95%. Сейчас в помещения завозят мебель и оборудование.

Напомним, новый корпус сможет принять 1500 учеников. Он откроется 1 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.