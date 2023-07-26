Выставка в рамках проекта «Сохранить как…» откроется на ул. Молодогвардейской в Самаре

Открытие состоится 3 августа 2023 года

В четверг, 3 августа 2023 года, на улице Молодогвардейская, 93, откроется выставка «Время 18:59», реализуемая в рамках проекта «Сохранить как…». Она будет посвящена историям и событиям 1859 года – в этом время в городе был построен «Дом с

птицами».

– В рамках выставки владельцы дома покажут историю его покупки,

ремонта и благоустройства места. Также будут созданы фотозоны, арт-объекты – отрывной календарь с событиями 1859 года в мире и Самарской губернии, копия карты мира 1859 года от французской

фирмы Феликса Деламарша, «Марш прогресса», – рассказали в музее им. Алабина, который является организатором мероприятия.

Открытие выставки состоится в 18:59, вход свободный. Она будет работать до 30 сентября 2023 года. Свободное посещение будет доступно в будние дни с 10:00 до 18:59.

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