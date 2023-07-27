Самарцы заметили ведьму на метле, которая врезалась в столб

Жители оценили креатив своих земляков. Фото: t.me/samartop
Жители Самары обнаружили необычную инсталляцию, которая появилась в одном из районов города. Она представляет собой ведьму на метле, которая врезалась в столб. Информацией поделились очевидцы.
По словам самарцев, ведьма была замечена на углу улиц Мичурина и Революционной. Горожане оценили креатив земляков.
– Я даже подумал, что действительно женщина врезалась, – шутят самарцы.
Впрочем, другие жители города утверждают, что эта инсталляция – далеко не оригинальная. Аналогичное творение можно увидеть на улице Алексея Толстого – там дама на метле врезалась в дерево.
Такой креатив был замечен на улице Алексея Толстого
Фото: Евгений ЕГОРОВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.