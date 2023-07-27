Самарцы заметили ведьму на метле, которая врезалась в столб

Жители оценили креатив своих земляков. Фото: t.me/samartop

Жители Самары обнаружили необычную инсталляцию, которая появилась в одном из районов города. Она представляет собой ведьму на метле, которая врезалась в столб. Информацией поделились очевидцы.

По словам самарцев, ведьма была замечена на углу улиц Мичурина и Революционной. Горожане оценили креатив земляков.

– Я даже подумал, что действительно женщина врезалась, – шутят самарцы.

Впрочем, другие жители города утверждают, что эта инсталляция – далеко не оригинальная. Аналогичное творение можно увидеть на улице Алексея Толстого – там дама на метле врезалась в дерево.

Такой креатив был замечен на улице Алексея Толстого Фото: Евгений ЕГОРОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.