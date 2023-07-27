В Самарской области отец оплатил долг перед дочерью перед отправкой в зону СВО

Перед этим мужчина успел отбыть наказание Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Самарской области оплатил долг перед собственной дочерью перед отправкой в зону спецоперации. Сумма превысила 150 тысяч рублей. Об этом сообщили региональном ГУФССП.

Долги по алиментам были у жителя Октябрьска. Мужчина задолжал своему ребенку 153 тысяч рублей. Его привлекли к ответственности по ст. статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» – он был отправлен на обязательные работы.

После отбытия наказания мужчина пришел к приставам и сообщил, что решил заключить контракт и отправиться в зону спецоперации. Однако перед этим он полностью погасил задолженность перед своим ребенком.

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