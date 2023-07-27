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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:43

В Самаре нашли и наказали водителя красного «Матиза», который ездил по тротуару

Водителя «Матиза» наказали за езду по тротуару вдоль дома на ул. Нагорной в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
По пешеходной зоне решила проехать 41-летняя автомобилистка

По пешеходной зоне решила проехать 41-летняя автомобилистка

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре нашли водителя красного Daewoo Matiz, который на днях катался по тротуару. Нарушителем ПДД оказалась 41-летняя местная жительница. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД

- Маневр на тротуаре на «Матизе» на улице Нагорной в районе пересечения с улицей Майской. Легковушка ехала по местам, предназначенным для прогулок, - написали горожане в соцсетях.

Публикацию выявили сотрудники полиции. Они в кратчайшие сроки установили личность нарушителя. Как выяснилось, за рулем иномарки находилась 41-летняя самарчанка. Она рассказала, что решила проехать по тротуару из-за ремонтных работ во дворе. Женщина заявила, что не смогла развернуться, поэтому и заехала на пешеходную дорожку.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении автомобилистки протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам». Ей назначили штраф в две тысячи рублей.

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