В Самаре временно перекроют дорожный участок на Волжском проспекте

В областной столице временно перекроют движение

В Самаре временно перекроют движение по дорожному участку на Волжском проспекте. В областной столице проведут работы на водоводе холодного водоснабжения.

По информации городской администрации, ограничения на дорожном участке будут действовать в период с 22:00 29 июля 2023 года до 06:00 30 июля 2023 года. Временно перекроют дорогу на участке Волжского проспекта – от улицы Маяковского до улицы Вилоновской. Согласно данным городского департамента транспорта, объезд участка организуют по улицам Маяковского, Молодогвардейской и Вилоновской.

Участников дорожного движения призывают быть более внимательными и соблюдать требования временных ограничений. Водителям просят заранее выбирать альтернативные маршруты.