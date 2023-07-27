В Самаре прошли проверки в двух отделах полиции

Отмечается, что в целом работу сотрудников полиции признали удовлетворительной. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в рамках акции «Гражданский мониторинг» прошли проверки в двух отделах полиции. Так, представители общественного совета посетили отдел полиции на проспекте Ленина, 13а и пункт участковых на улице Осипенко.

— Общественники осмотрели служебные помещения. В ходе этого были проверены состояние и уровень оснащенности оргтехникой, наличие стендов с актуальной справочной информацией и правовую документацию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Такая же проверка прошла и в отделе полиции по Ленинскому району. Общественники осмотрели внешний вид здания полиции, санитарную составляющую, техническую оснащенность кабинетов. Помимо этого, состоялось общение с сотрудниками различных служб.

Отмечается, что в целом работу сотрудников полиции представители общественности признали удовлетворительной. Подобные проверки будут продолжены и дальше.

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