Хвостатый контроль: в Самаре за работой чиновников Ленинского района следит дворовой кот Вася

Кот Вася уже три года живет во дворе на улице Чернореченской / Фото: vk.com/leninskiy63

В Самаре у сотрудников администрации Ленинского района появился внештатный консультант-контролер. За работой чиновников следит кот Вася. Хвостатый каждый раз наблюдает за ними, когда они объезжают местные дворовые территории.

Так, несколько дней назад сотрудники районной администрации ездили на улицу Чернореченскую, 49. Общались с местными жителями. На встречу с чиновниками пришел и любимец двора – кот Вася.

Накануне, 26 июля 2023 года, представители администрации Ленинского района вновь встретились с жителями и проверили, как идет благоустройство дворов на улице Чернореченской, 16а и Агибалова, 76, 78. Во время объезда территории им опять попался кот Вася.

Хвостатый старается не пропускать встречи чиновников с жителями / Фото: vk.com/leninskiy63

– Вася уже стал известным на весь Ленинский! Внимательно следил за нашей работой здесь по комплексному асфальтированию двора! – написали представители районной администрации в своей официальной группе в соцсети.

Насколько известно, кот Вася живет во дворе на улице Чернореченской, 49 уже три года. Местные жители очень любят его: кормят и ухаживают как за родным. Говорят, что если и отдадут хвостатого, то только в добрые руки.

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