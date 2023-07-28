Оперативники уничтожили большое поле дикорастущей конопли в Тольятти

С начала июля было уничтожено 5 подобных очагов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники полиции уничтожили поле дикорастущей конопли. Очаг произрастания был обнаружен на участке площадью 600 квадратных метров в Автозаводском районе. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

– Участковые уполномоченные полиции и сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями местного самоуправления провели мероприятие по ликвидации растений косилкой с последующим уничтожением скошенного, – пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, с начала июля оперативники Тольятти привлекли к ответственности 49 человек, которые занимались незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Также ликвидировано 5 очагов растений. Из незаконного оборота было изъято более 300 граммов таких наркотиков, как опий, маковая соломка, марихуана, гашиш, гашишное масло, героин и наркосодержащие растения.

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