Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 6:21

Судебные приставы добились сноса пункта техосмотра на автостоянке в Самаре

Владелец по требованию арендатора должен был освободить участок, но не хотел закрывать свое дело
Валентина ПОЛИКАРПОВА
С самарца взыскали исполнительный сбор и заставили демонтировать объект

С самарца взыскали исполнительный сбор и заставили демонтировать объект

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре владелец автостоянки снес пункт техосмотра после вмешательства судебных приставов. Он должен был освободить арендуемый участок. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

Автостоянка, о который идет речь, находится в Кировском районе. Арендодатель просил владельца освободить участок площадью 3 квадратных метра – там был возведен пункт техосмотра. Однако бизнесмен не хотел закрывать прибыльное дело. Тогда департамент управления имуществом обратился в суд, потребовав обязать владельца снести объект и привести участок в порядок. Решение суда исполнено не было и в дело вмешались приставы.

– Установив, что руководство организации не приступило к сносу, судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, – пояснили в региональном УФССП.

В итоге пункт был демонтирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.