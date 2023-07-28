В Самаре завершается строительство детского сада в Промышленном районе

Новый детсад рассчитан на 240 мест Фото: администрация Самары

В Самаре полностью завершили строительство детского сада, расположенного границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежской и Московского шоссе. Об этом стало известно во время визита мэра города Елены Лапушкиной на объект.

– Все отделочные и коммутационные работы в детском саду выполнены. Внутри и снаружи объекта строительные мероприятия также завершены. Вся часть благоустройства и озеленение с южной и западной стороны детского сада на 100% выполнены, – рассказал директор подрядной организации Сергей Арзамасцев.

Сейчас строители монтируют сети теплотрассы, на очереди пусконаладочные работы. Параллельно идет завоз мебели и оборудования и благоустройство территории.

Напомним, новый детский сад рассчитан на 240 мест, 80 из которых – для малышей до трех лет. Здесь будут работать 12 групп, в том числе коррекционные. Для деток с ОВЗ обустроят пандусы и лифт.

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