Администрация Кировского рынка в Самаре объяснила снос торговых павильонов

Снос торговых павильонов производят в рамках реновации площадки Фото: скриншот видео

На этой неделе жители Самары заметили снос павильонов на Кировском рынке. Многие подумали, что комплекс завершает работу. Однако это не так. Ситуацию прояснили в администрации ТК «Кировский маркет».

– То, что сейчас мы наблюдаем на площадках комплекса, – очередной запланированный шаг по совершенствованию инфраструктуры. В данный момент идет снос ряда устаревших точек, не отвечающих современным требованиям к торговле и мешающим реализации реновационных задач, – рассказал директор ТК «Кировский маркет» Ильдар Акжигитов.

Часть устаревших точек уже заменили на современные павильоны / Фото: vk.com/mkv_63

Представители Кировского рынка отметили, что павильоны, которые размещены на их территории, работают на законных основаниях и сносу не подлежат. Сейчас на этой площадке реализуют масштабный проект реновации. Начало уже положено: часть торговых точек заменили на новые. Они более современные и комфортные. В дальнейшем предстоят и другие изменения.

- Также проводятся работы по совершенствованию прилегающих территорий в связи с планируемым строительством ТПУ «Пятилетка». Мы активно взаимодействуем с администрацией Самары и с министерством транспорта и автодорог региона, - отметили в пресс-службе комплекса.

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