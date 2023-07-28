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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:09

В Самарской области водитель Lada Priora сбил 5-летнего мальчика на самокате

Маленький ребенок попал в больницу после ДТП с участием отечественной легковушки под Самарой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские

Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 27 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП участием маленького ребенка. Мальчика сбила отечественная легковушка. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:25 в Большечерниговском районе. Согласно материалам ГИБДД, 26-летний водитель Lada Priora ехал по двору в направлении дома №5 Микрорайона села Большая Черниговка. В этот момент дорогу переезжал 5-летний мальчик на самокате. Автомобилист не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка.

В результате происшествия мальчик был госпитализирован в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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