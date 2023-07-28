В Самаре снесут старые дома и построят новые многоэтажки у ТЦ «Космопорт»

Работами будет охвачена территория площадью 5,37 га Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна площадка в Самаре попала под реализацию проекта комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Дыбенко, Авроры и Печерской у ТЦ «Космопорт». Об этом сообщается в постановлении мэрии.

Согласно документации, проект КРТ будет реализован на территории площадью 5,37 га. Подрядчик, который займется работами, должен будет снести аварийные дома. Они расположены на улице Дыбенко, 11, 13, 15, 17, а также на улице Печерской, 22, 24, 26, 30, 32. Под снос также попали гаражи и другие постройки.

В дальнейшем на площадке появятся новые многоэтажки. Разрешено будет строить дома высотой до 97 метров. Парковочные места будут рассчитаны исходя из одного места на каждые 110 квадратных метров жилплощади.

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