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НовостиОбщество28 июля 2023 12:39

Жители Самары рассказали, о каком отпуске мечтают в этом году

Самарцы признались, куда поедут на самом деле во время отпуска
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали, куда хотели бы отправиться в отпуск

Самарцы рассказали, куда хотели бы отправиться в отпуск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, куда хотели бы отправиться в свой отпуск мечты. Также горожане признались, куда поедут на самом деле.

По информации аналитического центра бренда SOKOLOV, почти 40% опрошенных горожан уже провели свой отпуск в этом году, еще 29% респондентов запланировали отпуск, но еще не успели уйти. Многие горожане начинают собираться в отпуск заранее - почт– за месяц, а то и за два. Причем, треть горожан отправляется в путешествие спонтанно.

Больше всего жителей областного центра мечтают побывать в другом регионе страны. Далее по полярности: страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Также самарцы грезят об ОАЭ и Европе, странах Закавказья и Восточной Азии. Меньше всего опрошенные хотят поехать в страны Африки и США.