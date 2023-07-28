Жители Самары рассказали, о каком отпуске мечтают в этом году

Самарцы рассказали, куда хотели бы отправиться в отпуск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, куда хотели бы отправиться в свой отпуск мечты. Также горожане признались, куда поедут на самом деле.

По информации аналитического центра бренда SOKOLOV, почти 40% опрошенных горожан уже провели свой отпуск в этом году, еще 29% респондентов запланировали отпуск, но еще не успели уйти. Многие горожане начинают собираться в отпуск заранее - почт– за месяц, а то и за два. Причем, треть горожан отправляется в путешествие спонтанно.

Больше всего жителей областного центра мечтают побывать в другом регионе страны. Далее по полярности: страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Также самарцы грезят об ОАЭ и Европе, странах Закавказья и Восточной Азии. Меньше всего опрошенные хотят поехать в страны Африки и США.