Самарские полицейские задержали гонщика-любителя на свадьбе

Молодой человек решил устроить шоу на свадьбе. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали нарушителей. Местный жители решили устроить гонки во время свадьбы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожане решили выложить видео нарушений в социальных сетях. Водитель автомобиля «Infiniti» без государственных регистрационных знаков решил устроить шоу на площадке возле Дворца Бракосочетаний. За рулем находился сын автовладельца.

Правоохранители задержали подозреваемого. Молодой человек признал свою вину и пояснил, что был на свадьбе и не смог совладать с эмоциями. В отношении парня возбуждено административное дело.