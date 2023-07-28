В регионе подводят итоги форума. Фото: пресс-служба правительства СО.

В Самарской области подводят итоги молодежного форума «iВолга». Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Дмитрий Азаров приняли участие в мероприятии и пообщались с ребятами из различных регионов страны.

Особое внимание на форуме уделили патриотическому воспитанию молодежи. На фестивальной поляне работали 8 смен и 3 спецнаправления. Игорь Комаров и Дмитрий Азаров выступили экспертами в конкуре грантов. Всего было представлено 9 проектов. По итогам презентаций, отобрали победителей – поддержку получат и проектные команды, которым не удалось завоевать победу.

- Было непросто определить лучший проект. Каждый из них очень хорошо подготовлен и проработан: как с точки зрения содержания, так и социальной значимости, – подчеркнул полпред Президента РФ в ПФО.

По словам Игоря Комарова, форум растет год от года, к нему присоединяются все больше регионов-участников. Меняется и сам характер, и состав конкурсов. Полпред также акцентировал внимание, что форуму и представленным проектам первостепенное внимание уделяет глава региона. По мнению Дмитрия Азарова, форму прошел успешно.

- Этот форум мы проводим для молодежи, поэтому самые главные оценки поставят сами ребята, которые приняли участие в нем. Я думаю, что эти оценки будут высокими. Во многом это связано с тем, что они сами принимали активное участие в подготовке «iВолги», - подчеркнул Дмитрий Азаров.