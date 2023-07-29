Поселок под Самарой остался без света и воды из-за сгоревшей трансформаторной подстанции

Работы по восстановлению электричества в поселке продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 28 июля 2023 года, в поселке Смышляевка произошло ЧП. В переулке Коммунистический загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего половина поселка осталась без света и воды. «КП-Самара» узнала подробности происшествия.

- Сообщение поступило в 20:37. По прибытии было установлено, что горит 2 погонных метра электрического кабеля. В 20:52 пожар был ликвидирован. На месте работали 3 пожарных и 1 спецмашина, - сообщили нам в ГУ МЧС по Самарской области.

Из-за воспламенения трансформаторной будки линия электропередачи к домам была отключена. Кроме того, в половине поселка пропала вода. Администрация Волжского района незамедлительно прибыла на место ЧП, чтобы обеспечить жителей всем необходимым на период ремонта после пожара.

- Для жителей порядка 300-от частных домовладений организован подвоз воды, - сообщили «Комсомольской правде» чиновники.