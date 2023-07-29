Студент из Самарской области поддался на уговоры и отдал мошенникам 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летний студент ПТУ из Сызрани обратился в полицию, сообщив, что его обманули телефонные мошенники. Парень оформил на себя кредит и отдал жуликам 100 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Сначала студенту колледжа поступил звонок якобы из банка. Звонивший сообщил, что на парня пытаются оформить кредит, но сызранец не поверил и положил трубку. Однако через несколько часов ему снова позвонил этот сотрудник и сообщил, что на него мошенники уже оформили несколько кредитов. Для того, чтобы прервать операции, нужно было следовать «инструкции», и студент ПТУ согласился.

- Учащийся профессионального колледжа перевел на «безопасный» счет 100 тысяч рублей, которые также по указанию «банкира» взял в кредит и только когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что его обманули мошенники, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой. Во телефонном разговоре настоящие сотрудники не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах, а также не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные» счета. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.