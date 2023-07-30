68-летний пенсионер утонул в Волге в Самаре 29 июля 2023 года

На месте работали четыре водолаза. Фото: ПСС Самарская область

Вечером в субботу, 29 июля 2023 года, в Самаре произошло ЧП. В Волге утонул пожилой мужчина. Информацию сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Вызов о происшествии поступил в 17:15. Сообщалось, что трагедия случилась в районе Софийской набережной. 68-летний пенсионер купался в Волге и утонул. Отряд выехал на место происшествия. К работе приступили четыре водолаза.

– Поиски проводились на протяжении часа. В 18:20 утонувший был поднят с глубины 6 метров. Он находился на удалении от берега в сорок метров, – рассказали в пресс-службе региональной ПСС.

Погибшего передали сотрудникам полиции.