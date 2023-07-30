В Тольятти молодая мигрантка поджигала автомобили и смотрела, как они горят

Суд уже вынес поджигательнице приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти произошла серия поджогов автомобилей. Оказалось, что к ним причастна молодая мигрантка – женщина поджигала машины и смотрела, как они горят.

По словам местных жителей, одно из ЧП произошло на улице Толстого. Там женщина бросила зажженную бумагу в «Ладу-211440». Машина не сгорела, но ущерб оказался приличным – 37 тысяч рублей.

Спустя несколько дней поджигательница отправилась к «ВАЗ-21102», который стоял на той же улице. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Машина не выгорела дотла благодаря бдительным соседям – они заметили огонь и вызвали пожарных. А вот третьей жертве поджигательницы – автомобилю «Ниссан» – повезло меньше. Ущерб превысил 1 млн. рублей.

По информации тольяттинцев, недавно суд женщина предстала перед судом. Она должна будет возместить ущерб и на полтора года отправится в колонию-поселение.