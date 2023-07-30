Врач-гастроэнтеролог из Самары назвала основные симптомы цирроза печени

Одной из основных причин развития опасного заболевания является алкоголь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок назвала основные симптомы цирроза печени. В их числе – повышенная утомляемость, похудение, нарушения сознания и поведения.

– На развитие цирроза печени может указывать ухудшение аппетита, ощущение дискомфорта в животе, пожелтение кожи, отеки,

асцит (скопление жидкости в брюшной полости), кровотечения из носа, желудочно-кишечного тракта, кожный зуд, – перечислила Надежда Язенок.

Специалист отмечает, что одной из основных причин развития опасного заболевания является алкоголь.

– Токсическое воздействие этанола приводит к развитию алкогольной болезни печени. Такие опасные формы заболевания, как алкогольный гепатит и цирроз печени, развиваются у 15-20% лиц, систематически употребляющих спиртные напитки, – подчеркнула врач, отметив, что при первых признаках болезни нужно сразу обратиться к специалисту.