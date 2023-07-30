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НовостиОбщество30 июля 2023 12:59

Врач-гастроэнтеролог из Самары назвала основные симптомы цирроза печени

Врач Надежда Язенок рассказала самарцам, что делать при первых признаках цирроза печени
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Одной из основных причин развития опасного заболевания является алкоголь.

Одной из основных причин развития опасного заболевания является алкоголь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок назвала основные симптомы цирроза печени. В их числе – повышенная утомляемость, похудение, нарушения сознания и поведения.

– На развитие цирроза печени может указывать ухудшение аппетита, ощущение дискомфорта в животе, пожелтение кожи, отеки,

асцит (скопление жидкости в брюшной полости), кровотечения из носа, желудочно-кишечного тракта, кожный зуд, – перечислила Надежда Язенок.

Специалист отмечает, что одной из основных причин развития опасного заболевания является алкоголь.

– Токсическое воздействие этанола приводит к развитию алкогольной болезни печени. Такие опасные формы заболевания, как алкогольный гепатит и цирроз печени, развиваются у 15-20% лиц, систематически употребляющих спиртные напитки, – подчеркнула врач, отметив, что при первых признаках болезни нужно сразу обратиться к специалисту.