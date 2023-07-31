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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:45

В Самарской области 12-летней девочке перерубило ноги катером

В Самарской области ищут водителя катера, который перерубил ноги 12-летней девочке на реке Сок
Анастасия ФИЛАТОВА
ЧП произошло в 10-20 метрах от берега в районе Малой Циревщины

ЧП произошло в 10-20 метрах от берега в районе Малой Циревщины

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 30 июля 2023 года, на реке Сок в Самарской области произошло ЧП. В районе села Малая Царевщина катер перерубил ноги 12-летней девочке, пишет телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, все случилось в 10-20 метрах от берега. Девочка купалась в реке, и вдруг мимо нее пронесся белый катер. Он зацепил ноги школьницы. Девочка получила серьезные травмы — рубленые раны левой и правой голени. Она потеряла много крови. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию больницы имени В.Д. Середавина в Самаре.

Насколько известно, в настоящее время правоохранители ищут водителя катера, из-за которого пострадала девочка.

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