В Самаре 4 из 10 горожан ощущают зависимость от перемены погоды

Многие самарцы ощущают зависимость от погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители ощущают зависимость от перемены погоды. Солнце мотивирует горожан к труду.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой погоды SuperJob, перемена погоды влияет на работоспособность 42% опрошенных горожан. Причем, солнечная погода мотивирует к труду больше, чем ненастье. Среди представителей распространенных профессий чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы – об этом сообщили 57% из них. Почти также чувствительны к изменениям операторы call-центров и секретари – 55%.

В пятерку самых метеозависимых профессий также вошли экономисты и дизайнеры. Менее ощущают зависимость от погоды системные администраторы и кладовщики.