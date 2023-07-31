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НовостиОбщество31 июля 2023 11:52

Самарские полицейские поймали наркоторговца с 2,5 кг веществ

В Самарской области задержали участника преступной группировки
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник окажется в колонии

Злоумышленник окажется в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудникам полиции удалось задержать участника преступной группировки. Мужчина хотел продать крупную партию наркотиков.

По информации прокуратуры Самарской области, горожанин совместно с неустановленными лицами планировал продать наркотики на территории Сызранского района. Однако, сотрудники полиции получили информацию и смогли задержать горожанина. Из незаконного оборота изъяли более 2,5 кг наркотических средств. Преступная деятельность злоумышленника пресечена.

Задержанного признали виновном. Он проведет в колонии строгого режима 7 лет и 6 месяцев. Помимо этого, правоохранители конфисковали автомобиль подсудимого в пользу дохода государства.