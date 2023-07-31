Самарские полицейские поймали наркоторговца с 2,5 кг веществ

Злоумышленник окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудникам полиции удалось задержать участника преступной группировки. Мужчина хотел продать крупную партию наркотиков.

По информации прокуратуры Самарской области, горожанин совместно с неустановленными лицами планировал продать наркотики на территории Сызранского района. Однако, сотрудники полиции получили информацию и смогли задержать горожанина. Из незаконного оборота изъяли более 2,5 кг наркотических средств. Преступная деятельность злоумышленника пресечена.

Задержанного признали виновном. Он проведет в колонии строгого режима 7 лет и 6 месяцев. Помимо этого, правоохранители конфисковали автомобиль подсудимого в пользу дохода государства.