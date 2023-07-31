В Самаре установили еще 198 устройств в колодцах для защиты от падения

В первую очередь устройства монтируют в колодцах на тротуарах в газонах и оснащают ими люки на дорогах. Фото: «РКС-Самара»

В Самаре продолжается установка в колодцах конструкций, которые должны помешать падению внутрь. Так, установлены еще 198 устройств. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Все дело в том, что металлические крышки регулярно крадут, и из-за этого возникает угроза падения в открытые люки. Поэтому для дополнительной защиты придумали новые способы. Так, желтый диск с распорками помещается под крышку и закрепляется в горловине колодца.

Если в открытый колодец вдруг попадет человек или животное, конструкция не должна позволить провалиться в глубину. В первую очередь устройства монтируют в колодцах на тротуарах в газонах и оснащают ими люки на дорогах. Напомним, в 2022 году поставили больше 350 таких устройств.

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