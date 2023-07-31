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НовостиОбщество31 июля 2023 12:07

В Самаре в 2023 году приведут в порядок более 50 дворовых пространств

В администрации областной столицы рассказали о ходе реализации нацпроектов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
19 дворов уже приведены в порядок.

19 дворов уже приведены в порядок.

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается реализация национальных проектов. В рамках одного из них – «Жилье и городская среда» – реализуются семь целевых показателей. В частности, речь идет об обновлении дворовых и общественных пространств. Ход реализации нацпроекта обсудили на совещании в мэрии в понедельник, 31 июля.

– В текущем году выполняется обновление четырех пространств: сквера «Самарец», парков «Воронежские озера» (2 этап), «Молодежный» (2 этап), Ерик Парк (2 этап). За преображение именно этих территорий проголосовали жители. Срок завершения работ – сентябрь этого года, – поделились в городской администрации.

Одновременно с этим в городе ведется обновление дворовых пространств. Работы будут выполнены на 51 территории. 19 дворов уже приведены в порядок.

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