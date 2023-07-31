В Самарской области 5 августа 2023 года стартует фестиваль «Рожденные в сердце России»

Мероприятие состоится на площадке центра «Авангард». Фото: t.me/mincultsamregion

В субботу, 5 августа, в Самарской области стартует фестиваль «Рожденные в сердце России». Открытие масштабного события состоится в Тольятти на площадке культурного центра «Авангард». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

– Участники расскажут со сцены об уважении к традициям, семье, родному дому, Родине, напомнят зрителям о богатстве народных традиций и самобытности народов многонациональной Самарской области, – поделились в Минкульте региона.

Участие в фестивале примут 380 творческих коллективов. В их состав вошли более 4600 человек и свыше 70 самодеятельных фотохудожников – они представят свои работы на выставке.

Открытие мероприятия состоится в 11:00. Фестиваль продлится до 4 сентября.

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