Один человек погиб при лобовом столкновении двух легковых авто в Самарской области

На месте работали спасатели. Фото: ПСС Самарская область

В понедельник, 31 июля 2023 года, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина. Информацию сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

По данным ПСС, автомобили столкнулись в районе села Выселки. Погибшая – пассажирка одной из легковушек – оказалась зажата на сиденье.

– В 17:04 для деблокирования погибшего пассажира на место ДТП выехали спасатели ПСО Тольятти. С помощью аварийно-спасательного инструмента погибшую извлекли из аварийного автомобиля и передали сотрудникам полиции, – рассказали в региональной ПСС.

Работы были закончены в 18:04. Установить обстоятельства происшествия предстоит правоохранителям.

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