Самарец переоделся в форму полицейского и сделал нецензурную татуировку

Мужчину привлекли к ответственности. ФОто: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель разместил неприличный видеоролик в социальных сетях. Мужчина оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 31-летний мужчина распространил информацию, которая показывает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ. Еще в марте горожанин разместил на своей странице видео, в котором переоделся в форму сотрудника полиции и сделал нецензурную татуировки. В отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Суд признал самарца виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Правоохранители рекомендуют быть более осмотрительными при распространении информации.