В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Фото: МЧС России

Во вторник, 1 августа 2023 года, в Самарской области произошло столкновение большегруза Scania с маневровым поездом. ЧП произошло на 151 км Южно-Уральской железной дороги в районе села Новый Камелек.

— По предварительным данным, большегруз пересекал железнодорожный переезд, который не был оборудован ни шлагбаумом, ни другими оградительными устройствами. В результате этого Scania столкнулся с маневровым поездом, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Также согласно предварительной информации, пострадал водитель большегруза. В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают всех очевидцев и выясняют обстоятельства.

По словам свидетелей произошедшего, на место ЧП также прибыли пожарно-спасательные подразделения и скорая медицинская помощь.