В Самарской области 15-летний подросток готовился устроить теракт и поджечь школу

Подросток изготавливал самодельное оружие и приобретал зажигательную смесь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 15-летний школьник готовил террористический акт путем поджога школы, расположенной на территории региона. В июле 2023 года его задержали сотрудники УФСБ по Самарской области.

— С 2022 по 2023 год парень смотрел видеозаписи в интернете об основоположниках террористической организации, которые совершали публичные расстрелы детей в школах, и готовился поджечь школу. Он изготавливал самодельное оружие и приобретал зажигательную смесь, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Школьнику не удалось совершить задуманное, его преступную деятельность пресекли. В настоящий момент он находится под домашним арестом. В отношении него возбудили уголовное дело. Подростка обвиняют в преступлениях согласно ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.