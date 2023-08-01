Новую котельную в Куйбышевском районе Самары запустят в 2023 году

Объект обеспечит теплом 35 тысяч жителей Куйбышевского района Фото: администрация Самары

В Самаре завершаются работы по строительству новой котельной в Куйбышевском районе. Сейчас объект находится в процессе подключения к подстанции, затем специалисты приступят к пусконаладочным работам.

– По нашему графику активная фаза намечена на 15 августа. Начнем с проверки оборудования и всех линий, затем последует розжиг котла, который запланирован ближе к середине сентября. Отопление дадут после завершения всех пусконаладочных работ – в конце сентября – начале октября, – рассказал заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по тепловым сетям Дмитрий Кожин.

Новая котельная обеспечит теплом 35 тысяч жителей Куйбышевского района. Ранее от них поступали жалобы в период отопительного сезона. В результате мэрия и ПАО «Т Плюс» решили построить котельную.

– Скорее всего, будем вынуждены заходить в отопительный сезон со станции КНПЗ, но тем не менее, потом быстро переключимся и, надеюсь, к новому году люди будут получать тепло от новой, современной котельной, – отметила мэр Елена Лапушкина во время визита на объект во вторник, 1 августа.

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