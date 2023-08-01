В Самаре торжественно вручили загранпаспорт 109-летней бабушке

Помимо документа, бабушка получила символичный подарок - глобус Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В управлении по вопросам миграции в Самаре состоялось необычное вручение заграничного паспорта. Документ получила 109-летняя местная жительница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали родственники старушки, в силу возраста она не смогла лично прийти в миграционную службу, поэтому подала заявление онлайн.

– Сотрудники полиции постоянно были на связи, отвечали на все ее вопросы по телефону, всегда во всем помогали и подсказывали. Благодаря им быстро и просто мы оформили все документы. И мы были удивлены, что вручил готовый загранпаспорт бабушке лично Денис Темурович – начальник Управления по вопросам миграции, – написал родственник пожилой самарчанки в благодарственном письме, которое поступило в региональное ГУ МВД.

Вручение загранпаспорта прошло в торжественной обстановке. Помимо документа, пенсионерка получила символический подарок – глобус. В ответ она заявила, что теперь готова к любому путешествию.

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