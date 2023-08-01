Спикер думы Самары Алексей Дегтев собрал походный туалет для бойцов СВО

Глава городского парламента поделился инструкцией по сборке мобильного туалета / Фото: Алексей Дегтев / vk.com

Спикер думы Самары Алексей Дегтев придумал, как улучшить быт солдат в зоне СВО. Он собрал для них походную уборную. Она отличается компактностью, удобством и главное – имеет маскировку.

- Конструкция состоит из трех частей: лист фанеры, дачный ведро-туалет без дна и походная автоматическая палатка, - написал депутат на своей странице в соцсети.

Походная уборная отличается компактностью и простотой сборки / Фото: Алексей Дегтев / vk.com

По словам Алексея Дегтева, походную уборную легко собрать. Конструкция настолько проста, что такой мобильный туалет можно установить в коротко-сжатые сроки и при необходимости быстро его демонтировать.

Спикер гордумы отметил, что много общался с военнослужащими, изучал фронтовой быт и необходимые потребности в инструментах и материалах. Поэтому он решил рассказать о походном туалете и поделиться этим с теми, кто занимается сбором гуманитарной помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.