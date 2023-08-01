Самарские студенты приняли участие в серии форумов «Шаг к бизнесу»

Участники пообщались с опытными предпринимателями. Фото: Анастасия Ежикова

Серия профориентационных форумов в «Шаг к бизнесу» состоялась в Самарской области. Мероприятия прошли при поддержке министерства экономразвития региона. Участие в них приняли студенты вузов и ссузов.

Серия форумов стартовала в конце февраля в рамках проекта региональной общественной организации «Молодежное информационное агентство Самарской области». В прошлом году она стала одним из победителей конкурса грантов на реализацию социальных проектов. Напомним, он проводится ежегодно по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

– В этом году грантовый фонд позволил нам поддержать 64 проекта из разных муниципалитетов региона. Очень важно, когда есть идеи по предоставлению качественных и востребованных услуг жителям региона и есть инструменты, помогающие воплощать эти идеи в жизнь, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Организация провела пять форумов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. На участие в них было подано более 1000 заявок. Форумы поддерживают и решают задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» – именно их целью стала популяризация предпринимательской деятельности и помощь тем, кто хочет начать собственное дело.

Экспертами мероприятия стали опытные предприниматели. А представители центра «Мой бизнес» рассказали участникам о мерах поддержки.

– Форумы посетили известные, практикующие предприниматели. Они поделились своими кейсами в своей сфере, поделились знаниями в маркетинге, продвижении своего дела, – отметил руководитель РОО «Молодежное информационное агентство Самарской области» Альберт Боязитов.