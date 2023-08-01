В Самаре с 18 по 22 сентября пройдет конкурс-фестиваль «Виват, баян»

Фестиваль "Душа баяна" пройдет в пяти округах страны с октября по ноябрь 2023 года Фото: правительство Самарской области

В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню баяна, который по инициативе заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко отмечается 25 августа. Музыкальные фестивали родом из Самарской области вновь приглашают талантливых музыкантов к участию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Виват, баян» пройдет в Самаре с 18 по 22 сентября 2023 года. Это уже будет 21 раз, когда уникальный конкурс будет способствовать совершенствованию мастерства молодых исполнителей и развитию отечественной музыкальной культуры. В этом году участников ждет четыре конкурсных дня в 28 музыкальных категориях.

Также продолжается прием заявок на второй всероссийский фестиваль «Душа баяна». В 2023 году фестиваль значительно расширит свои границы: он охватит 45 регионов страны и пройдет в пяти федеральных округах. Несмотря на то, что в этом году фестиваль временно покинул ПФО, музыканта и исполнители из Самарской области могут принять участие и выбрать для себя наиболее удобный для выступления город.

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