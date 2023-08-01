Фестиваль «Протока» пройдет в Самарской области с 11 по 13 августа 2023

Тема фестиваля в этом году - "Будь в потоке" / Фото: vk.com/protokafestival

В Самарской области с 11 по 13 августа 2023 года пройдет фестиваль «Протока». Место его проведения станет Фестивальный парк. Тема этого года – «Будь в потоке». Цель фестиваля – создание комфортной площадки для самопознания, живого общения и обмена опытом.

В этом году в программе фестиваля две концертные и 25 тематических площадок. Гости смогут не только насладиться зонами массажа, русской бани, площадкой чайной церемонии, но и посетить мастер-классы по йоге, а также лекции, тренинги по психологии и философии от приглашенных мастеров. Особое внимание в этом году уделяется славянскому пространству, где можно будет попробовать традиционные русские оздоровительные практики и приобщиться к культурному наследию.

«Протока» подойдет как для и любителей ночного образа жизни – для них откроет двери Африканская деревня с интерактивным барабанным шоу и танцевальной площадкой, так и для гостей с детьми. На территории фестиваля будут организованы детские площадки и «Тихий лагерь», максимально удаленный от главной сцены.

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