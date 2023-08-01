Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 17:02

Два человека погибли в массовом ДТП с фурой и тремя легковыми авто в Самарской области

Смертельная авария произошла 1 августа в Красноярском рай
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: ПСС Самарская область

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: ПСС Самарская область

Днем во вторник, 1 августа, в Красноярском районе произошла смертельная авария, которая унесла жизни двух человек. Там столкнулись сразу четыре авто – фура и три легковушки. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось в 13:15 на 1061 км трассы М-5. По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» ехал в направлении Самара-Сергиевск и вылетел на встречку, где столкнулся грузовиком с прицепом. После этого произошло столкновение еще двух автомобилей – «Лада Гранта» и «Лексус».

К сожалению, не обошлось без жертв. По информации поисково-спасательной службы Самарской области, в результате аварии погибли водители двух легковых автомобилей. Установить обстоятельства и причины трагедии предстоит правоохранителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.