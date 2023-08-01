Два человека погибли в массовом ДТП с фурой и тремя легковыми авто в Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: ПСС Самарская область

Днем во вторник, 1 августа, в Красноярском районе произошла смертельная авария, которая унесла жизни двух человек. Там столкнулись сразу четыре авто – фура и три легковушки. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось в 13:15 на 1061 км трассы М-5. По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» ехал в направлении Самара-Сергиевск и вылетел на встречку, где столкнулся грузовиком с прицепом. После этого произошло столкновение еще двух автомобилей – «Лада Гранта» и «Лексус».

К сожалению, не обошлось без жертв. По информации поисково-спасательной службы Самарской области, в результате аварии погибли водители двух легковых автомобилей. Установить обстоятельства и причины трагедии предстоит правоохранителям.

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