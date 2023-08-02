Программа ко Дню светофора пройдет в Самарской областной детской библиотеке

Правила дорожного движения напомнит детям представитель МВД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 августа, к Международному дню светофора Самарская областная детская библиотека подготовила литературно-игровую программу. В 12:00 детей в возрасте от 5 до 14 лет приглашают на мероприятие «У светофора нет каникул».

Маленькие участники смогут узнать историю светофора через познавательную книгу Майи Лазаренской «Светофор. Разноглазый постовой». А правила дорожного движения напомнит детям представитель МВД.

Помимо этого, 3 августа будет детский день в бесплатном кинотеатре под открытым небом «Филин». С 17:00 до 17:40 на экранах покажут мультфильмы «Неуловимый Фунтик», «Фунтик и сыщики», «Фунтик и старушка с усами» и «Фунтик в цирке».

С 17:50 до 19:30 дети и их родители смогут посмотреть «Айболит-66», с 19:40 до 21:10 «Бетховен», с 21:20 до 22:40 «Трудный ребенок».

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