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НовостиОбщество2 августа 2023 8:53

В Самаре хотят запретить размещение электросамокатов у остановок и на газонах

Изменения планируется внести в правила благоустройства города
Анастасия ПИГИНА
Для нарушителей новых правил предусмотрят штрафные санкции и эвакуацию СИМ

Для нарушителей новых правил предусмотрят штрафные санкции и эвакуацию СИМ

Фото: администрация Самары

В Самаре могут внести изменения в правила благоустройства, которые будут ограничивать размещение самокатов в тех местах, где это может помешать автомобилям и пешеходам. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Так, электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя будет парковать в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них. Кроме того, ограничения коснутся размещения средств передвижения на газонах, под арками зданий и сооружений. Также заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин отметил, что ранее в Самаре ввели зонирование с ограничением скорости движения: в парках, скверах и на набережной. Чтобы обезопасить как самих самокатчиков, так и наслаждающихся прогулкой жителей и гостей города.

В случае принятия предложенных поправок для нарушителей введут штрафы. Наказывать будут как компании, которые сдают электросамокаты в аренду, так и самих пользователей СИМ. Возможна и эвакуация транспорта.

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