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НовостиПроисшествия2 августа 2023 11:25

25 человек погибли на водоемах Самарской области с начала купального сезона

В Самарской области с 1 мая 2023 года произошло 32 происшествия на воде
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Многие жители региона предпочли отдыхать на диких пляжах

Многие жители региона предпочли отдыхать на диких пляжах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 мая 2023 года в Самарской области стартовал купальный сезон. Жаркая погода вынудила многих жителей отправиться на водоемы, в том числе – на дикие пляжи. К сожалению, такой отдых не обошелся без происшествий.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, с начала сезона в регионе произошло 32 происшествия на воде. В результате погибли 25 человек, в том числе 3 детей. Еще 4 происшествия произошло с маломерными судами, погиб 1 человек.

В связи с неутешительной статистикой специалисты ГУ МЧС по региону проводят профилактические беседы с жителями.

– «Жаркая погода заставляет людей забыть о безопасности и приезжать на отдых туда, где существует высокая вероятность происшествий на воде. Инспекторы предупреждают о последствиях отдыха на несанкционированном пляже, вручают информационные листки с описанием правил поведения на воде, – рассказала начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Самарской области Наталья Нестерова.

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