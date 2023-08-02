25 человек погибли на водоемах Самарской области с начала купального сезона

Многие жители региона предпочли отдыхать на диких пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 мая 2023 года в Самарской области стартовал купальный сезон. Жаркая погода вынудила многих жителей отправиться на водоемы, в том числе – на дикие пляжи. К сожалению, такой отдых не обошелся без происшествий.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, с начала сезона в регионе произошло 32 происшествия на воде. В результате погибли 25 человек, в том числе 3 детей. Еще 4 происшествия произошло с маломерными судами, погиб 1 человек.

В связи с неутешительной статистикой специалисты ГУ МЧС по региону проводят профилактические беседы с жителями.

– «Жаркая погода заставляет людей забыть о безопасности и приезжать на отдых туда, где существует высокая вероятность происшествий на воде. Инспекторы предупреждают о последствиях отдыха на несанкционированном пляже, вручают информационные листки с описанием правил поведения на воде, – рассказала начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Самарской области Наталья Нестерова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.