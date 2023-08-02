В Самаре пять улиц перекроют из-за ремонта теплотрасс с 3-4 августа 2023

Движение по пяти участкам дорог ограничат на несколько дней Фото: администрация Самары

В Самаре на несколько дней закроют движение транспорта на пяти улицах. Ограничения введут на время проведения работ по ремонту и модернизации теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 5:00 3 августа до 5:00 8 августа 2023 года перекроют проезд по Ремесленному переулку от улицы Каховской до проспекта Кирова. С 5:00 3 августа до 23:59 15 августа ограничат движение по Третьему проезду от улицы Гаражной до проспекта Карла Маркса и по улице Алексея Толстого от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовской.

С 7:00 4 августа до 22:00 10 августа 2023 года нельзя будет ездить по переулку Карякина от улицы Советской Армии до проезда 9 Мая и по проезду 9 Мая от улицы Промышленности до переулка Карякина. Ограничения скажутся и на работе общественного транспорта. Автобус № 70, троллейбусы № 4 и 4к направят в объезд. Со схемами их движения можно ознакомиться здесь.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

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