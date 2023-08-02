Благодаря роботу не пришлось вскрывать дорожное полотно и приостанавливать автомобильное движение. Фото: ПАО "Т Плюс"

В Самарской области провели обследование теплотрассы при помощи робота-диагноста. Процедура была выполнена под перекрестком улиц Кирова и Чапаева в Новокуйбышевске. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

– Робот прошел около 80 метров. Результаты его работы покажут, нужно ли выполнять замену трубы. В целом в этом году с помощью диагностического комплекса в городе в рамках подготовки к отопительному сезону будет обследовано 6 трасс, – рассказал технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Специалисты отмечают, что проверки с помощью новых технологий отличаются рядом преимуществ. В частности, теплоэнергетикам не нужно вскрывать дорожное полотно и приостанавливать автомобильное движение.

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