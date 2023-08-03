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НовостиОбщество3 августа 2023 5:13

В Самаре мигранта уличили в незаконной торговле продуктами

В Октябрьском районе иностранец продавал продукты с нарушениями
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту будет проведена проверка

По данному факту будет проведена проверка

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре обнаружили мигранта, который занимался незаконной продажей продуктов питания. Нелегальная деятельность велась в Октябрьском районе. Об этом в телеграмм-канале сообщили местные жители.

– Сообщается, что мигрант продавал продукты без разрешительной и санитарной документации. Он также складирует отходы на общедомовой контейнерной площадке, не оплачивает коммунальные услуги, – приводят слова самарцев в СК России.

Отмечается, что купить товары у мигранта можно только путем перевода денег на карту. Жители также усомнились в том, что он платит налоги.

Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести по факту публикации и доложить о ее предварительных результатах.

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