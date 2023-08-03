В Самаре мигранта уличили в незаконной торговле продуктами

По данному факту будет проведена проверка
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре обнаружили мигранта, который занимался незаконной продажей продуктов питания. Нелегальная деятельность велась в Октябрьском районе. Об этом в телеграмм-канале сообщили местные жители.
– Сообщается, что мигрант продавал продукты без разрешительной и санитарной документации. Он также складирует отходы на общедомовой контейнерной площадке, не оплачивает коммунальные услуги, – приводят слова самарцев в СК России.
Отмечается, что купить товары у мигранта можно только путем перевода денег на карту. Жители также усомнились в том, что он платит налоги.
Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести по факту публикации и доложить о ее предварительных результатах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.