В Самаре мигранта уличили в незаконной торговле продуктами

По данному факту будет проведена проверка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре обнаружили мигранта, который занимался незаконной продажей продуктов питания. Нелегальная деятельность велась в Октябрьском районе. Об этом в телеграмм-канале сообщили местные жители.

– Сообщается, что мигрант продавал продукты без разрешительной и санитарной документации. Он также складирует отходы на общедомовой контейнерной площадке, не оплачивает коммунальные услуги, – приводят слова самарцев в СК России.

Отмечается, что купить товары у мигранта можно только путем перевода денег на карту. Жители также усомнились в том, что он платит налоги.

Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести по факту публикации и доложить о ее предварительных результатах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.