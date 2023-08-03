Учебно-методические сборы спецназа ФСИН России прошли в Самаре

Также отрабатывались приемы и способы оказания первой медицинской помощи. Фото: УФСИН по Самарской области

В Самаре прошли учебно-методические сборы сотрудников отделов спецназначения органов ФСИН России. Так, 15 представителей региона ПФО демонстрировали приемы и способы применения стрелкового оружия.

— Главной целью было обучить отдел современным методикам проведения занятий по огневой подготовке и приемам скоростной стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова в условиях чрезвычайных обстоятельств, — рассказали в УФСИН по Самарской области.

Сначала сотрудников ознакомили с общими правилами безопасности, изучили основы баллистики и меткого выстрела, а затем тренировались в стрельбе. Их обучили медленной стрельбе с одной и двух рук, стрельбе с корточек, стоя, из укрытий, в движении, работе в паре и тройке.

Также отрабатывались приемы и способы оказания первой медицинской помощи. В итоге выходной контроль показал, что результаты стрельбы спецназовцев улучшились на 25% из пистолета Макарова и на 16% – из автомата Калашникова.

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